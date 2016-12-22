В Петербурге обнаружили склад со 125 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

В Санкт-Петербурге обнаружили склад со 125 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В помещении также нашли этикетки, пустую тару, пробки и поддельные акцизные марки, добавила она. Кроме того, 250 литров поддельного алкоголя обнаружили в восьми торговых точках на территории Петербурга.

Склад был обнаружен в рамках расследования дела, возбужденного по ч. 4 ст. 327.1 УК (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок). Фигурантами дела являются двое местных жителей в возрасте 47 лет.

В конце июля на складе в Новосибирске обнаружили 1,2 тыс. бутылок с алкоголем и 470 тыс. пачек сигарет, которые не имели обязательной маркировки. Продукция с этого склада также была обнаружена в 13 магазинах розничной торговли.