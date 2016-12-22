Умерла жена первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева

Супруга первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева Сакина умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана Эдуарда Хайруллина.

Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнование в связи со смертью Шаймиевой.

Минтимер и Сакина Шаймиевы поженились в 1961 году, прожив в браке 57 лет. В 2007 году вышла книга Сакины Шаймиевой «В тени Минтимера», в 2016 году она была переиздана с дополнениями.

Шаймиев был президентом Татарстана с 1991 по 2010 год, после этого занял пост государственного советника республики.