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Вылетевший из Шереметьево лайнер вернулся по техническим причинам
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Вылетевший из Шереметьево лайнер вернулся по техническим причинам
Общество, 10:24
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Вылетевший из Шереметьево лайнер вернулся по техническим причинам

Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Казань, по техническим причинам вернулся в столичный аэропорт Шереметьево спустя 15 минут после вылета. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Рейс SU 1276 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Шереметьево с небольшим опозданием: в 08:32 мск вместо 08:15 мск, как следовало из расписания. Уже во время полета пассажирам объявили, что борт возвращается в аэропорт вылета.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, рейс в Казань вылетит в 11:20 по московскому времени.​

«Данный вопрос находится в компетенции авиакомпании», — заявили РБК в пресс-службе Шереметьево. РБК направил запрос в «Аэрофлот».

Теги: Шереметьево , Самолет
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