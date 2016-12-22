Украинский министр ответил на статью о подготовке убийц в детском лагере

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал материал агентства Associated Press, в котором говорилось о существовании лагеря в Тернопольской области, где детей учат «убивать», а подконтрольное ему ведомство якобы финансирует этот проект.

В опубликованном в Facebook заявлении Жданов подтвердил, что подобный лагерь был организован в июне в Тернопольской области, однако остальные данные он назвал не правдивыми. По его словам, этот лагерь спонсировался за счет его «участников», а не министерства.

«Министерство молодежи и спорта не финансировало и не финансирует общественные организации», — написал он. По его словам, министерство выделило из бюджета 4 млн грн (около $150 тыс.) на конкретные проекты «национально-патриотического воспитания», представленные на конкурсах. Конкурсные комиссии в 2018 году отобрали 30 таких проектов, в них признаков ксенофобии или дискриминации не было, подчеркнул чиновник.

Жданов заявил, что AP не проверило факты. «Эта статья и подобные ей являются косвенным подтверждением того, что национально-патриотическое воспитание в Украине действительно крепнет», — заключил он.

Материал был опубликован 12 ноября. Агентство сообщает, что в одном из лагерей детей, в том числе в возрасте восьми лет, учат «стрелять наповал». «Ранее в этом году министерство молодежи и спорта выделило 4 млн грн на финансирование некоторых из десятков молодежных лагерей, организованных националистами», — говорится в материале.

Также в статье приводились слова инструктора одного из лагерей (его название и местоположение не раскрывается) Юрия Черкашина, который участвовал в операции ВСУ в Донбассе под позывным Чернота. Он заявил о важности патриотического воспитания молодежи, чтобы «она могла сражаться против России» и «вызовов, способных полностью уничтожить европейскую цивилизацию». Среди них, как отметило AP, права ЛГБТ-сообществ, которые инструкторы осуждают в своих лекциях.