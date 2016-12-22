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СК возбудил дело против главы Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
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СК возбудил дело против главы Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
Общество, 21:47
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СК возбудил дело против главы Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

Против руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Тимофея Пана и главного госинспектора ростовского территориального отдела этой службы Александра Литвинова возбуждено уголовное дело о халатности, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).

По версии следствия, Пан и Литвинов не привлекли к административной ответственности руководство ООО «Сулинуголь», которое занималось незаконным обогащением полезных ископаемых.

По данным СПАРК, «Сулинуголь» принадлежит Мартиросу Богогозову, компания занимается добычей угля и антрацита. Местное издание «Блокнот» сообщает, что с 2017 года предприниматель находился в розыске, в июне его арестовали. По его данным, Богогозов — тесть экс-начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка МВД Николая Гермашева.

По данным «Коммерсанта», в феврале Гермашева арестовали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Правоохранители утверждали, что он покрывал незаконную деятельность компаний «Сулинуголь» и «Сырьевые ресурсы ОФ».

Теги: Ростехнадзор
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