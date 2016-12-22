Выписавшую себе премий на ₽108 тыс. чиновницу оштрафовали на ₽40 тыс.

В Чувашии суд признал виновной начальницу финансового отдела администрации Новочебоксарска, незаконно выписавшую себе премии на сумму 108 тыс. руб., сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
«Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. руб.», — рассказали в ведомстве, подчеркнув, что приговор еще не вступил в силу.
По версии следствия, с января 2012-го по апрель 2016 года чиновница выписала 39 приказов, по которым получила премии. Таким же образом она присвоила себе сначала второй, а затем и первый классный чин советника муниципальной службы.
В последнем приказе говорилось, что чин присвоен «за особые отличия на службе», при этом решение принимала комиссия, сформированная чиновницей. «В результате в последующем она незаконно ежемесячно получала выплаты за вышеуказанные чины из муниципального бюджета», — добавили в СК.
Имя чиновницы в сообщении СК не раскрывается. На сайте городской администрации Новочебоксарска начальником финансового отдела значится Людмила Ларина. РБК направил запрос в пресс-службу администрации Новочебоксарска.