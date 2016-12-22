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Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram
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Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram
Технологии и медиа, 20:56
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Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

В работе социальной сети Instagram наблюдаются неполадки, следует из данных портала Downdetector.

Так, вечером в четверг, 15 ноября, сервис на пике получил 287 жалоб на работу Instagram. У 56% обратившихся в Downdetector возникли проблемы с новостной лентой, еще 24% жалоб были посвящены авторизации в Instagram, а оставшиеся 18% — работе веб-сайта соцсети.

Основная масса жалоб поступила с восточного побережья США и стран Западной Европы. В частности, о неполадках рассказали пользователи из Лондона, Берлина, Гааги, Парижа, Рима и Нью-Йорка.

Как отмечает Downdetector, на территории России возможны проблемы в работе Instagram. Жалобы в основном поступали от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани.

Теги: Instagram , сбой
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