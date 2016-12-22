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В Москве госпитализировали поэта Жданова после конфликта с коллегой
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В Москве госпитализировали поэта Жданова после конфликта с коллегой
Общество, 17:14
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В Москве госпитализировали поэта Жданова после конфликта с коллегой

Между поэтами Виктором Куллэ и Иваном Ждановым произошел конфликт, в результате которого последнего госпитализировали с ножевым ранением. Об этом сообщали источники РЕН ТВ и ТАСС. Куллэ заявил РБК, что «не ударял ножом» Жданова.

«Изначально меня попросили приютить Жданова на несколько дней. Уже во вторник вечером он сорвал мне ведение семинара в Литературном институте имени Горького, потому что успел напиться», — сказал Куллэ.

«В среду, 14 ноября, рано утром Жданов начал требовать у меня выпивку. Я ему объяснил, что я не дам ему ее. На это он мне сказал: «Теперь я тебя посажу». После этого у нас случилась драка, он меня избил. Ножом я его не бил, он, вероятно, где-то резанулся. Но кровь в квартире реально есть. 14 ноября я весь день провел в полиции», — рассказал Куллэ.

Куллэ добавил, что Жданов находится в реанимации в ГКБ №20, но связаться он с ним не может.

По данным источников РЕН ТВ и ТАСС, конфликт произошел накануне в квартире поэта по адресу: Юрловский проезд, дом 19. По словам собеседников агентств, Куллэ рассказал, что распивал алкоголь вместе с Ждановым, после чего возникла ссора, в результате которой он ударил поэта ножом. По факту нападения на Жданова начата доследственная проверка.

В пресс-службе МВД Москвы РБК сообщили о ножевом ранении мужчины в результате бытовой ссоры.

«Мужчина 62 года рождения нанес ранее знакомому 48 года рождения колото-резаное ранение. Пострадавший был госпитализирован, подозреваемого в причинении травм доставили в отдел полиции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказали в полиции. Источник в МВД подтвердил РБК, что пострадавший Иван Жданов, но не уточнил, идет ли речь о поэте.

Жданов прославился после выпуска сборника стихов «Портрет» в 1982 году, в 1988 году поэт стал лауреатом премии Андрея Белого, в 1997 году стал первым лауреатом премии Аполлона Григорьева Академии русской современной словесности. Куллэ в 1997–2000 годах был главным редактором журнала «Литературное обозрение», в 2016 году стал лауреатом Новой Пушкинской премии, в 2018 году вошел в лонг-лист Волошинской премии.

Теги: поэт , Москва , поножовщина , госпитализация
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