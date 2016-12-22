Госдума продлила приостановку выплат по советским вкладам

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о продлении до конца 2021 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк в период СССР. Об этом сообщает «Интерфакс».

Законопроект касается восстановления сбережений россиян, помещенных на вклады в Сбербанк до 20 июня 1991 года. Он продлевает полную компенсацию вкладов с 1 января 2021 года до 1 января 2022 года.

Действие закона о выплатах приостановили в 2003 году и продлевают каждый год из-за отсутствия средств, а также федеральных законов, которые предусматривали бы перевод сбережений россиян в целевые долговые обязательства. Для осуществления перевода в 2019 году необходимо 43,82 трлн руб., в 2020 году — 45,4 трлн руб., а в 2021 году — 47,22 трлн руб.

В июле 2016 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что государство должно возместить потери вкладчиков, так как власти СССР «открыто похитили чужие деньги». Он предложил отдать средства вкладчикам в виде акций. В январе 1991 года премьер-министр Советского Союза Валентин Павлов инициировал конфискационную денежную реформу, по которой были изъяты сотенные и 50-рублевые купюры и ограничивалось снятие вкладов в Сбербанке.