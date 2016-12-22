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Госдума поддержала частичную декриминализацию статьи об экстремизме
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Госдума поддержала частичную декриминализацию статьи об экстремизме
Общество, 12:54
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Госдума поддержала частичную декриминализацию статьи об экстремизме

Госдума на пленарном заседании 15 ноября приняла в первом чтении пакет законопроектов президента России о частичной декриминализации статьи об экстремизме (ст. 282 УК). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Принятие этих поправок — пример для наших зарубежных коллег, у которых действуют более жесткие санкции за неосторожные публикации в социальных сетях», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Президент Владимир Путин в начале октября внес в Госдуму предложения по смягчению ст. 282. В частности, глава государства предложил не привлекать к уголовной ответственности граждан, которые однократно совершили экстремистские действия, не представляющие серьезной опасности для государства и конституционных основ.

За первое нарушение гражданам грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., юрлицам — от 250 т ыс. до 500 тыс. руб. Для этого в КоАП предлагается внести новую статью 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В случае, если нарушение повторится, россиянам грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

По данным судебного департамента при Верховном суде, число осужденных по статье за экстремизм выросло за последние пять лет. Так, в 2014 году по ст. 282 осудили 111 человек, а в первом полугодии 2018 года — 203 человека (рост на 83%).

Теги: экстремизм , Владимир Путин , Госдума
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