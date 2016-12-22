Трамп предложил дизайнера сумок на должность посла США в ЮАР

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Ланы Маркс, дизайнера женских сумочек и основательницы компании по производству и продаже люксовых аксессуаров, на пост посла в ЮАР. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

Маркс, уроженка ЮАР, живущая во Флорида, является дизайнером, основателем и исполнительным директором Lana Marks Ltd., Inc., которая производит женские сумки люкс-класса и другие аксессуары.

Она также работала в Совете по женскому лидерству в школе управления имени Кеннеди при Гарвардском университете и Женском международном форуме более десяти лет. Образование Маркс получила в Институте личного менеджмента в Йоханнесбурге и говорит на двух официальных языках ЮАР — африкаанс и коса.

CNN сообщает, что Маркс также является членом гольф-клуба Mar-a-Lago, который принадлежит Трампу.