СМИ сообщили об отставке исполнительного директора Victoria’s Secret

Исполнительный директор одного из крупнейших в мире произвлодителей женского нижнего белья Victoria’s Secret Ян Зингер подал в отставку, сообщают Bloomberg и Financial Times со ссылкой на источники.

Причину ухода Зингера источники изданий не сообщили.

Зингер встал во главе Victoria’s Secret в 2016 году. До это он начальствовал над другим американским производителем женского и мужского нижнего белья Spanx.

Victoria’s Secret — один из наиболее известных в мире производителей женского нижнего белья, одежды и косметики. Компания базируется в Колумбусе, штат Огайо, США. Victoria’s Secret дает работу почти 100 тыс. человек только в США.