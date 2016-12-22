РФС выплатил премии сборной по футболу по итогам выступления на ЧМ

Российский футбольный союз выплатил премиальные сборной России за чемпионат мира по футболу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе РФС.

«Российский футбольный союз свои обязательства по выплате премиальных перед сборной России за результаты, показанные на чемпионате мира 2018 года, выполнил», — сказали в пресс-службе, но не уточнили суммы премиальных.

Знакомый с ситуацией источник портала Sport24.ru сообщил, что РФС выплатил $8 млн в качестве премиальных игрокам, а также членам тренерского и административного состава. Отмечается, что размеры премиальных определял тренерский штаб и футбольная команда.

Чемпионат мира по футболу проходил в городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции, обыгравшая команду Хорватии. Третье место заняла Бельгия. По итогам группового этапа сборная России заработала для РФС $12 млн (из них $4 млн — за выход из группы), еще $4 млн — за выход в четвертьфинал.

После ЧМ команда России поднялась на 24 позиции в рейтинге ФИФА и заняла 46-е место. При этом ФИФА признала российскую сборную лучшей командой в защите по итогам 60 матчей из 64 с показателем 259 выносов.