Общественным омбудсменом по строительству стал Дмитрий Котровский

Общественным омбудсменом по строительной отрасли 14 ноября назначили Дмитрия Котровского, сообщила РБК представитель уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателя Бориса Титова. Он руководил профильным комитетом в общественной организации «Опора России».

Ранее Котровский рассказал «РИА Новости», что такое предложение поступило из аппарата Титова.

«Я сказал, что все зависит от его решения, но если мне предложат защищать строителей, то я согласен», — сказал он.

Котровский отметил, что работа в комитете «Опоры России» предполагает сбор информации по строительству, компаниям малого, среднего и крупного бизнеса в Москве и регионах. Он добавил, что уполномоченному нужно будет решать вопросы с транспортными компаниями, генподрядчиками и субподрядчиками, техническими директорами и архитекторами.

Дмитрий Котровский в 2000 году закончил факультет открытых горных работ Московского государственного горного университета, после чего он поступил в аспирантуру ЦНИИ экономики и научно-технической информации угольной промышленности. Он стал кандидатом экономических наук. В 2016–2017 годах Котровский получил степень MBA в Московской международной школе бизнеса МИРБИС по специальности строительства и инвестиций.

С 2007 по 2009 год он был замдиректора департамента жилой недвижимости Mirax Group. Затем он стал вице-президентом девелоперской компании «Химки Групп», после чего стал ее партнером. В 2017 году он также стал партнером в ООО «Инвестиционные технологии» и членом президиума правления «Опоры России».