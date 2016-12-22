Ректор МГУ попросил увеличить бюджет антидопинговой лаборатории

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий попросил увеличить бюджет Российской антидопинговой лаборатории, входящей в состав университета. Об этом сообщает «Интерфакс».

​«Бюджет нам [Минспорта] передал, это уже наш вопрос, — мы просим увеличить», — сказал он.

9 ноября ТАСС сообщило со ссылкой на знакомый с ходом реализации проекта источник, что антидопинговая лаборатория не будет работать на полную мощность в 2018 году. Одной из основных причин источник назвал сокращение финансирования лаборатории. Бюджет на 2018 год составляет 98,4 млн руб., а в 2019 году будет 78 млн руб. «То есть сокращение бюджета составит 25%», — добавил собеседник.

Источник отметил, что более года МГУ проводит реконструкцию здания кампуса университета на Ленинских горах, куда должна переехать лаборатория. Собеседник подчеркнул, что переезд «будет длительным».

«РИА Новости», также ссылаясь на источник в МГУ, также передало с сокращением финансирования. Из-за этого, по словам собеседника агентства, задерживается начало работы лаборатории.

В декабре 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился, чтобы Московский антидопинговый центр стал подразделением МГУ. Реорганизацию провели по требованию Всемирного антидопингового агентство (WADA). В конце мая ректор МГУ рассказал, что лаборатория будет сдана в июне после реконструкции.