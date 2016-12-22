Умер актер фильмов «Тихий Дон» и «Приключения итальянцев в России»

Сергей Юртайкин (Фото: кадр из фильма «Тихий Дон»)

В возрасте 91 года умер актер Сергей Юртайкин. Об этом говорится в сообщении на сайте Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова (ВГИК).

Юртайкин умер в ночь на 14 ноября. В последние годы актер жил в поселке Снегири Истринского района Подмосковья у своего племянника, священника Макария Юртайкина.

Сергей Юртайкин родился в Мордовии. В 1953 году окончил актерский факультет ВГИКа, где учился в актерской мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. После учебы работал в Театре-студии киноактера.

Играл в фильмах «Верные друзья», «Приключения итальянцев в России» и других. В фильме Герасимова «Тихий Дон» исполнил роль работника мельницы Валета.