СК заинтересовался переодевшими детей в тюремные робы полицейскими

В Мурманске следователи проверят работу полицейских, которые во время проведения профессионального мастер-класса для детей переодели их в форму, напоминающую робы заключенных. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.​

В сообщении также говорится, что во время мероприятия дети были сфотографированы, а их фотографии в форме опубликованы на сайте ведомства. Отмечается, что ранее данные сведения были распространены в СМИ. Инициирована процессуальная проверка, в ходе которой следователи изучат сведения о детях, принимавших участие в мастер-классе, и проводивших его полицейских.

На сайте УМВД по Мурманской области сообщается, что 13 ноября сотрудников полиции пригласили принять участие в мероприятии по профориентации для детей. В рамках мастер-класса детям и их родителям предлагали различные костюмы, и они могли «примерить на себя тот или иной образ».​ Также мероприятие включало в себя создание фотороботов и участие в детективном квесте.