Доставивший частицу мощей на МКС космонавт Рыжиков стал Героем России
Общество, 13:32
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Доставивший частицу мощей на МКС космонавт Рыжиков стал Героем России
Президент Владимир Путин присвоил космонавту Сергею Рыжикову, свозившему на МКС частицу мощей Серафима Саровского, звание Героя России. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.
Отмечается, что звание Рыжикову присвоено «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета». Также ему присвоено звание летчика-космонавта.В соответствии с указом, космонавты Федор Юрчихин и Олег Новицкий награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» за большой вклад в развитие космонавтики и укрепление международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства. Им присвоены награды II и IV степени соответственно.
В октябре 2016 года корабль «Союз МС-02» доставил на МКС экспедицию. На борту корабля находились космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также астронавт НАСА Роберт Шейн Кимброу. На «Союзе» также находилась частица мощей Серафима Саровского. После полета она была возвращена в храм Преображения Господня в Звездном городке.