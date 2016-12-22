Доставивший частицу мощей на МКС космонавт Рыжиков стал Героем России

Президент Владимир Путин присвоил космонавту Сергею Рыжикову, свозившему на МКС частицу мощей Серафима Саровского, звание Героя России. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Отмечается, что звание Рыжикову присвоено «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета». Также ему присвоено звание летчика-космонавта.