Опрос ВЦИОМа показал рост недоверия россиян к работе социологов

Доверие россиян к результатам социологических опросов снизилось за последний год. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, поступившего в РБК.

Так, согласно опросу, в 2018 году 37% респондентов не считают, что результаты опросов общественного мнения отражают действительные мнения респондентов. В 2017 году показатель был ниже — 29%, а в 2016 году в правдивость результатов не верили 22%.

Тем не менее 91% россиян заявили, что опросы общественного мнения нужны. По мнению 78% респондентов, они помогают властям узнать об актуальных проблемах в обществе. К тому же, каждый второй опрошенный (52%) верит, что опросы помогают ученым в научных исследованиях общества. Еще 53% россиян считают, что опросы фабрикуются и публикуются в СМИ, чтобы манипулировать обществом.

В телефонном опросе ВЦИОМа по телефону, проходившем 8 ноября, приняли участие 1,6 тыс. респондентов.