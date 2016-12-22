Актриса «Подпольной империи» повторно обвинила Вайнштейна в изнасиловании

Американская актриса Пас де ла Уэрта повторно выдвинула обвинения против голливудского продюсера Харви Вайнштейна, сообщает Vanity Fair. Ее адвокат Аарон Филлер подал иск, в котором она обвиняет его в двух эпизодах изнасилования, нападении и причинении морального вреда.

Пас де ла Уэрта впервые сообщила о том, что Вайнштейн изнасиловал ее, в ноябре 2017 года в интервью изданию Vanity Fair. По словам актрисы, два изнасилования произошли в 2010 году, и оба раза — в квартире актрисы на Манхэттене. Кроме того, она заявила, что был еще один эпизод сексуальных домогательств в Лос-Анджелесе.

Адвокат Вайнштейна, к которому Vanity Fair обратился за комментарием, заявил, что актрису ранее уже допрашивали в ​ нью-йоркской полиции, после чего материалы дела были переданы прокурору округа Манхэттен. Однако прокуратура отказалась выдвигать обвинения против продюсера, указал его адвокат.

По данным The New York Times, нынешний иск был подан в Верховный суд в Калифорнии. По словам ее адвоката, которые приводит газета, одна из причин, по которой был отклонен первый иск, заключалась в том, что манхэттенский окружной прокурор не смог подтвердить дату инцидента в Лос-Анджелесе. Теперь, по словам адвоката актрисы, у него есть фотографии, которые подтверждают, что Вайнштейн и Пас де ла Уэрта были там в одно и то же время.

Пас де ла Уэрта считает, что Вайнштейн разрушил ее карьеру, повлияв на окончание ее контракта на съемку в телесериале HBO «Подпольная империя». Теперь актриса планирует отсудить у продюсера $60 млн за потерю работы и доходов.

Осенью 2017 года Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование.