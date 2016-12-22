В Керчи 22 тыс. жителей остались без тепла из-за аварии на теплопроводе
Общество, 11:08
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В Керчи 22 тыс. жителей остались без тепла из-за аварии на теплопроводе
В результате аварии на Камыш-Бурунской ТЭЦ в Керчи без тепла остались 22 тыс. жителей, две школы, два детских сада и колония. Об этом сообщается на сайте администрации города.
По данным властей, две трубы ТЭЦ диаметром 800 мм были повреждены во время строительных работ по возведению подходов к железнодорожной части Крымского моста. Так, самосвал сдвинул трубы с их проектной отметки, двигаясь по Феодосийскому шоссе с поднятым кузовом.
В результате инцидента 55 жилых домов, школы №23 и 24, два детских сада и колония остались без отопления.
В ликвидации последствий аварии были привлечены сотрудники МЧС и ГИБДД. К утру удалось вернуть трубы в обычное состояние. Власти города пообещали дать отопление сразу после завершения всех работ.