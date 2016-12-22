Минспорт предложил штрафовать за незаконную продажу билетов на Евро-2020

В министерстве спорта предлагают ввести штрафы за нелегальную продажу и подделку билетов на матчи чемпионата Европы по футболу-2020, несколько игр состоятся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в уведомлении о начале разработки проекта федерального закона, размещенного на портале нормативных правовых актов.

В сообщении указывается, что опыт ЧМ-2018 в России показал эффективность административной ответственности за подделку и нелегальную торговлю билетами на матчи.

В феврале президент Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018. В Административный кодекс была добавлена ст. 14.15-2, «Незаконная реализация входных билетов на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 или документов, дающих право на их получение».

Для физлиц были установлены штрафы в размере от 20 до 25-кратной стоимости билета, но не менее 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 25 до 30-кратной стоимости билета, но не менее 100 тыс. руб. ИП грозил штраф на сумму не менее 150 тыс. руб., юрлицам — от 500 тыс. до 1 млн руб., либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, была добавлена ст. 14.15-3, вводящая ответственность за продажу поддельных билетов. Физлицам грозил штраф от 50 до 70 тыс. руб., должностным лицам — от 150 до 200 тыс. руб., ИП — от 150 до 250 тыс. руб., юрлицам — от 500 тыс. до 1 млн руб.