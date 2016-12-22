Замглавы ФСИН рассказал об экономии на питании для заключенных

Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» о том, как служба экономит на питании заключенных в России.

По его словам, служба наняла специалистов из Тимирязевской академии и провела расчеты, согласно которым стало известно, «какому региону сколько надо на питание больных, женщин, детей и сколько это будет стоить».

«Был составлен четкий рацион питания, с учетом сколько кому положено калорий — мужчине, женщине, несовершеннолетнему, больному человеку», — подчеркнул Максименко.

В настоящий момент расходы на питание для арестантов в России составляют 72 руб. в сутки. По словам Максименко, в 2018 году из бюджета на питание заключенных было выделено 15 млрд руб. по сравнению с 24 млрд руб. в 2012 году. Максименко отметил, что сейчас ФСИН заключил договор с одним из российских агрохолдингов для оптимизации закупок и производства продуктов.

В феврале Максименко сообщал, что благодаря оптимизации ФСИН смогла сэкономить на питании арестантов 1,2 млрд руб. «К питанию заключенных мы подошли не формально, а с учетом калорийности каждого продукта питания и экономики его производства», — подчеркивал замглавы ФСИН.