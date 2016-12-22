ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,39 67,30 EUR Нал. 77,29 75,83 USD Бирж. 68,14 +0,30 EUR Бирж. 76,82 +0,60 USD ЦБ. 67,68 +0,16 EUR ЦБ. 76,07 -0,02 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 6484,00 +27,60 IMOEX 2374,94 -0,79% RTSI 1100,05 -1,32% Brent 66,80 -5,93% DJIA 25232,92 -0,61% Nasdaq 7198,08 -0,04%
Экс-главу Башкирии Хамитова номинировали в совет директоров «Башнефти»
Лента новостей
Следователи отказали Поклонской в возбуждении дела против Учителя 23:19, Общество Эксперты S&P спрогнозировали насыщение рынка розничных кредитов 23:11, Финансы 5 модных трендов этой осени 22:50, РБК Pink и KUPIVIP.RU Козак заявил об отсутствии ответа США на предложения Дерипаски 22:45, Бизнес ВВП выдался неурожайным: как МЭР объяснил замедление экономики 22:29, Экономика Лука Модрич стал лучшим футболистом 2018 года по версии Goal 22:18, Спорт Минобороны Норвегии связало сбой в GPS с действиями российских войск 22:14, Политика Экс-главу Башкирии Хамитова номинировали в совет директоров «Башнефти» 22:12, Бизнес 15 часов на одном заряде: компактный ноутбук для долгих поездок 21:46, РБК и Lenovo Клишас предложил дать врио губернаторов право назначать сенаторов 21:42, Политика Греф счел идею о невостребованных вкладах изобретением велосипеда 21:38, Финансы Греф заявил о нежелании Сбербанка продавать подсанкционный отель в Крыму 21:33, Бизнес Цена нефти Brent упала за день более чем на 5% 21:32, Экономика Госдума поддержала налог для самозанятых в основном чтении 21:25, Экономика Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 21:21, РБК и Открытие Лукашенко предостерег от воровства словами «лучше беднее, но на свободе» 21:14, Политика Козак исключил дефицит бензина на российских АЗС 21:07, Бизнес Порошенко объяснил срыв встречи с епископами УПЦ Московского патриархата 21:04, Общество Козак не нашел вины нефтяников в сложившейся ситуации на рынке топлива 20:47, Бизнес Приставы взыщут с Земфиры 11 тыс. рублей штрафа за неправильную парковку 20:37, Общество Роль личности в бизнесе: как добиться успеха 20:30, РБК и Volkswagen Телеканал CNN подал в суд на Трампа 19:59, Политика Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 19:40, РБК и Toyo УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем 19:27, Политика Меркель поддержала идею Макрона создать единую европейскую армию 19:24, Политика С Навального сняли запрет на выезд за границу 19:23, Политика УПЦ МП отказалась присоединяться к автокефальной церкви на Украине 19:18, Общество Цена барреля Brent упала на $3,5 и потянула вниз курс рубля 19:11, Экономика
Экс-главу Башкирии Хамитова номинировали в совет директоров «Башнефти»
Бизнес, 22:12
0
Экс-главу Башкирии Хамитова номинировали в совет директоров «Башнефти»

Нефтяная компания «Башнефть» назвала имена кандидатов в новый состав совета директоров, среди которых оказался экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов. Список кандидатов опубликован на сайте нефтяной компании (.pdf).

Также в список был включен исполняющий обязанности министра земельных и имущественных отношений Башкирии Олег Полстовалов.

Ротация продолжается: почему покинул пост глава Башкирии Рустэм Хамитов
Политика

Оставшихся кандидатов предложено переизбрать, это восемь топ-менеджеров компании «Роснефть» — Павел Федоров, Андрей Шишкин, Елена Завалеева, Урал Латыпов, Дидье Касимиро, Отабек Каримов, Кристоф Неринг и Артем Пригода.

Как сообщается на сайте «Башнефти», новый состав совета директоров акционеры компании выберут на внеочередном собрании 14 декабря.

«Роснефть» купила 50,08% акций «Башнефти» за 330 млрд руб. в октябре 2016 года. В настоящее время «Роснефть» владеет 69,3% акций «Башнефти». В свою очередь, правительству Башкирии принадлежит 25,79%, остальное находится у миноритариев.

Теги: «Башнефть» , совет директоров , Рустэм Хамитов , «Роснефть»
Главное
Цена нефти Brent упала за день более чем на 5% Экономика
Материалы по теме
«Система» обвинила «Роснефть» в желании получить «Башнефть» бесплатно Бизнес
«Роснефть» выделила Герхарду Шредеру этаж в офисе «Башнефти» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter