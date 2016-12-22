Экс-главу Башкирии Хамитова номинировали в совет директоров «Башнефти»

Нефтяная компания «Башнефть» назвала имена кандидатов в новый состав совета директоров, среди которых оказался экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов. Список кандидатов опубликован на сайте нефтяной компании (.pdf).

Также в список был включен исполняющий обязанности министра земельных и имущественных отношений Башкирии Олег Полстовалов.

Оставшихся кандидатов предложено переизбрать, это восемь топ-менеджеров компании «Роснефть» — Павел Федоров, Андрей Шишкин, Елена Завалеева, Урал Латыпов, Дидье Касимиро, Отабек Каримов, Кристоф Неринг и Артем Пригода.

Как сообщается на сайте «Башнефти», новый состав совета директоров акционеры компании выберут на внеочередном собрании 14 декабря.

«Роснефть» купила 50,08% акций «Башнефти» за 330 млрд руб. в октябре 2016 года. В настоящее время «Роснефть» владеет 69,3% акций «Башнефти». В свою очередь, правительству Башкирии принадлежит 25,79%, остальное находится у миноритариев.