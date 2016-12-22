Приставы взыщут с Земфиры 11 тыс. рублей штрафа за неправильную парковку

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) взыщут с певицы Земфиры долги по штрафам на общую сумму в 11 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления ФССП по Москве.

Там отметили, что два исполнительных производства по взысканию штрафов с Земфиры ​Рамазановой были возбуждены 29 октября. «Пока у нас нет информации о том, что должник оплатил штрафы», — заявили в пресс-службе.​

РБК направил запрос представителю Земфиры.

Пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова сообщила, что в апреле этого года Земфира была дважды оштрафована за неправильную парковку — на 2,5 тыс. и 3 тыс. руб. Позднее, как отметила Мышелова, в отношении певицы было вынесено два постановления о неуплате штрафов в срок, передало «РИА Новости».

Пресс-секретарь отметила, что из-за этого сумма штрафа возросла в два раза. Таким образом, артистка должна погасить 5 тыс. и 6 тыс. руб.

Ранее СМИ сообщали, что задолженность певицы связана с оплатой за услуги ЖКХ и что в суд обратился ГБУ «Жилищник района Хамовники». Указывалась та же сумма — 11 тыс. руб.​