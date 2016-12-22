Экс-премьер Македонии сбежал в Венгрию и попросил политическое убежище

Экс-глава правительства Македонии Никола Груевский перебрался в Венгрию, где попросил политическое убежище. Об этом он написал в Facebook.

«За последние несколько дней я получил бесчисленные угрозы моей жизни. Сейчас я в Будапеште и запросил политического убежища у венгерских властей», — заявил Груевский.

По его словам, он «навсегда останется верным делу Македонии» и «никогда не сдастся».

Как отмечает агентство Bloomberg, Груевский, который возглавлял македонское правительство на протяжении почти десяти лет — с августа 2006 года по январь 2016-го, в мае текущего года был приговорен к двум годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением при покупке бронированного лимузина Mercedes стоимостью $643 тыс. Экс-премьер обжаловал приговор, однако Апелляционный суд в Скопье оставил приговор в силе.

Согласно судебному предписанию, Груевский должен был явиться для отбывания наказания в тюрьме не позднее 8 ноября, однако в назначенный срок бывший глава правительства не исполнил предписание суда.

По словам македонского чиновника, который попросил об анонимности, в пограничной базе данных Македонии нет отметок о том, что Груевский пересек границу страны. «Мы все еще проверяем информацию о том, где он», — сказал источник Reuters.

Никола Груевский подал в отставку с поста премьер-министра Македонии почти три года назад из-за скандала, связанного с незаконным прослушиванием правительством страны более 20 тыс. человек.