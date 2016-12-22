Из Домодедово в США вернули почти 15 тыс. красноухих черепах

Почти 15 тыс. рептилий вернули в США после проведения контроля в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
Уточняется, что на территорию России в адрес ООО «Фронтоза ЛТД» по ветеринарному сертификату и авианакладной поступили из США 14,7 тыс. рептилий. «При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что представленный ветеринарный сертификат является ксерокопией», — говорится в сообщении. Животных вернули отправителю груза без осуществления выгрузки с борта самолета.
В пресс-службе Россельхознадзора РБК сообщили, что в Домодедово не приняли 14,7 тыс. красноухих черепах.
В июне житель Приморского края попытался ввезти в Россию из Мадагаскара 250 хамелеонов и гекконов в рюкзаке. Мужчина намеревался разводить их дома и продавать. Ему удалось пройти пограничный контроль в аэропорту Мадагаскара без специального разрешения, однако в аэропорту Домодедово его остановили. Против мужчины возбудили дело по ч. 1 ст. 226.1 УК (незаконное перемещение через границу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов).