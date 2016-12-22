Казахстанского пограничника ударили ножом на границе с Россией

В Атырауской области на западе Казахстана на пограничника республики напал человек с ножом. Об этом сообщает «Казинформ» со ссылкой на Госпогранслужбу.

Инцидент произошел на российско-казахстанской границе на заставе «Сазды». От местных жителей поступила информация о находке подозрительного предмета у линии госграницы. Туда отправился пограничный наряд, где встретил неизвестного мужчину. В ответ на требование показать содержимое своего рюкзака он ударил одного из пограничников ножом, в ответ старший отряда выстрелил в него из табельного оружия. Раненый пограничник был направлен в ближайшее медучреждение, которое оказалось на российской территории. Раненого нападавшего отправили в больницу в Казахстане.

​Начато расследование инцидента.

В феврале на границе казахстанские пограничники задержали 43-летнего россиянина. Он пытался незаконно вывезти из республики 54 литра водки и 54 литра вина. Был задержан автомобиль «ВАЗ», в котором при досмотре нашли контрабандный груз алкоголя без сопроводительных документов.



