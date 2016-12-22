Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

В работе социальной сети Facebook произошел сбой, следует из данных портала Downdetector.

В 50% поступивших туда жалоб говорится, что соцсеть полностью не работает, еще 32% сообщивших о неполадках, заявили, что не могут авторизоваться в Facebook, а у 17% оставивших жалобы возникли проблемы с приложениями внутри соцсети.

На пике в Downdetector поступило более 1,2 тыс. жалоб. Как отмечается на карте сервиса, неполадки в основном затронули восточное побережье США, Мексику и Канаду. В России в работе Facebook неполадок не наблюдается.

Как сообщается на портале, в последний раз сбои в работе Facebook возникали в четверг, 8 ноября.