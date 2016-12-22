ОНЭКСИМ не смог отсудить 1,4 млрд руб. у «Открытие холдинга»

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение двух нижестоящих инстанций, которые ранее отказали группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова во взыскании 1,4 млрд руб. с «Открытие холдинга». Об этом говорится в сообщении «Открытие холдинга», поступившем в РБК.

Суд оставил без изменения решения судов первой и апелляционной инстанции, а кассационную жалобу — без удовлетворения.

Иск ОНЭКСИМ подал в конце ноября 2017 года. Компания требовала расторгнуть договор займа, заключенный с «Открытие холдингом» а также взыскать номинальную стоимость облигаций холдинга. ОНЭКСИМ утверждала, что «Открытие холдинг» предоставил недостоверную информацию о своем финансовом состоянии и изменил условия облигационного займа. Условия займа были изменены на собрании держателей облигаций, на котором не присутствовал представитель ОНЭКСИМа, указывала компания.