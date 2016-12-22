Президент АКАР оценил рекламный рынок за 9 месяцев почти в 330 млрд руб.

По итогам девяти месяцев текущего года объем рекламы вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом заявил президент АКАР Сергей Пискарев, передает корреспондент РБК с конференции «Реклама — реальный сектор экономики».
Он рассказал, что суммарный объем рекламы составил 326–328 млрд руб. с января по сентябрь 2018 года. При этом рост объема рекламы на телевидении составил 12%, до 130–131 млрд руб., а в интернете достиг 22%, или 140,5–141,5 млрд руб.
Однако рынок радиорекламы вырос всего на 1%, до 11,5–11,7 млрд руб., наружной — остался на прежнем уровне. В регионах рынок вырос на 2%, до 34 млрд руб. При этом в печатных СМИ объем рекламы сократился на 10%, до около 13 млрд руб.
В 2017 году Пискарев рассказывал, что рынок телерекламы вырос на 12–13%, а интернет-рекламы — на 21%. «Принт хоронить рано: просто бумагу заменяют цифровые носители, а профессиональный контент по-прежнему востребован», — отмечал он.
В Москве с 12 по 14 ноября проходит Национальный рекламный форум.