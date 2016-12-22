Летевший из Москвы Boeing 737 совершил аварийную посадку в Норильске

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, выполнявший рейс Москва — Норильск, совершил в аэропорту назначения аварийную посадку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксану Горбунову.

По ее словам, вылетевшее из столичного Домодедово воздушное судно аварийно приземлилось в аэропорту Норильска в 06:15 по местному времени (02:15 мск). По данным транспортной прокуратуры, инцидент произошел, после того как при заходе на посадку у Boeing 737-800 сработал датчик невыпуска закрылков.

«Посадка прошла благополучно. На борту находились 163 взрослых пассажиров, 20 детей, шесть членов экипажа», — отметила Горбунова. Она добавила, что при аварийной посадке никто не пострадал.

Представитель прокуратуры уточнила, что борт должен был выполнить обратный рейс в Москву в 07:00 по местному времени (03:00 мск), однако было принято решение обследовать судно. В связи с этим пассажиров рейса отправят самолетом в 09:00 (05:00 мск), который следует в Сочи через Москву.