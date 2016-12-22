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Умер озвучивший компьютер HAL в «Космической Одиссе» актер Дуглас Рэйн

На 91-м году жизни умер канадский актер Дуглас Рэйн, озвучивший компьютер HAL 9000 в фантастическом фильме Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая Одиссея». Об этом сообщает Toronto Star.

Актер умер от естественных причин в госпитале Св. Мариса

Рэйн родился в 1928 году и начал свою актерскую карьеру еще ребенком на радио CBC radio, перед поступлением в Университет Манитобы и обучения в Лондонской театральной школе. Затем Рэйн играл в театре, в основном в постановках пьес Шекспира, в которых участвовал до 1994 года. Наибольшую известность ему принесла озвучка компьютера ​HAL 9000 в фантастическом фильме режиссера Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая Одиссея» 1968 года. Кубрик выбрал Рэйна после того, как услышал его голос в документальном фильме «Вселенная» 1960 года. ​

Рэйн является основателем Стрэдфордского Шекспировского фестиваля, который проводится в Канаде с 1953 года.

Теги: Стэнли Кубрик, Одиссея
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