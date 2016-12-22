Голландского пилота «Формулы-1» наказали за стычку с французским гонщиком

Международная автомобильная федерация (FIA) наказала голландского пилота команды Red Bull в чемпионате мира по гонкам класса «Формула-1» Макса Ферстаппена двумя днями работ за стычку с французом Эстебаном Оконом из команды Force India после гонки Гран-при Бразилии. Об этом сообщает Би-би-си.
Поводом для потасовки стало касание лидировавшего Ферстаппена болидом Окона, шедшего круговым. Из-за этого Ферстаппен пришел к финишу вторым, а победа досталась британцу Льюису Хэмилтону из команды Mercedes. После заезда голландец, выражая негодование, толкнул три раза француза во время взвешивания. FIA присудила Ферстаппену два дня общественных работ на мероприятиях организации за «намеренный физический контакт». Гонщик должен отработать наказание в течение шести месяцев.
Подобное наказание уже вводилось в отношении гонщика Себастиана Виттеля после его стычки с Хэмилтоном в 2017 году на Гран-при в Азербайджане. Виттеля наказали принудительной образовательной работой в аппарате FIA.