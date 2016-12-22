В Лондоне протаранивший остановку автобус ранил 20 человек
Общество, 00:11
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В Лондоне протаранивший остановку автобус ранил 20 человек
Автобус врезался в остановку в Лондоне, ранив 20 человек, говорится в сообщении Лондонской службы скорой помощи в Twitter.
Инцидент произошел в районе Западный Кройдон, где находится крупный пересадочный узел с наземного автомобильного на рельсовый транспорт 18 человек госпитализированы, среди тяжело раненных — 15 летняя девочка, подтверждает Скотленд-Ярд. 60-летний водитель автобуса, по сообщению полиции, арестован по подозрению в наркотическом или алкогольном опьянении.
О погибших не сообщалось.
Как сообщает Би-би-си, это был двухэтажный автобус.
Из-за аварии оказался перекрыт участок улиц в Западном Кройтоне и было изменено движение 17 маршрутов общественного транспорта.