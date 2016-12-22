Гитариста Aerosmith госпитализировали после выступления в Нью-Йорке

Гитарист американской рок-группы Aerosmith 68-летний Джо Перри был госпитализирован после выступления в спортивном комплексе Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. Об этом сообщил его представитель, пишет Variety.



По его словам, музыканта госпитализировали еще 10 ноября, и на данный момент он все еще находится в больнице.



Собеседник издания рассказал, что в субботу, 10 ноября, Перри был приглашенным исполнителем на выступлении автора песен и пианиста Билли Джоэла. После концерта гитарист почувствовал проблемы с дыханием. Музыканту оказали помощь за кулисами парамедики, которые дали ему кислород и использовали трахеальную трубку, чтобы Перри было легче дышать. Затем гитариста увезли в больницу.



«Этим утром Перри остается в больнице, где он находится в сознании», — рассказал представитель музыканта. Он отметил, что музыкант не сможет выступить во Флориде в лагере Rock And Roll Fantasy и просит за это прощения. «Перри вернется к своим гастролям позже в этом месяце», — отметил собеседник издания.

В 2016 году Перри упал в обморок на сцене во время концерта в Нью-Йорке, где он выступал с группой Hollywood Vampires, в которую кроме него входят Элис Купер и актер Джонни Депп. Гитаристу стало плохо во время выступления с Элисом Купером. В какой-то момент Перри пошатнулся и упал. После Купер написал, что гитарист находится в стабильном состоянии, и ему оказывается необходимая помощь.