На Украине предложили провести «быструю» декоммунизацию в Донбассе

Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович заявил, что декоммунизацию в Донбассе нужно проводить быстро и после того, как его территории будут «освобождены от российской оккупации». Об этом он сказал в интервью изданию «Главред».



Вятрович напомнил, что процесс декоммунизации на Украине хотели «растянуть на много лет». Директор института отметил, что он выступает за «быстрые и решительные изменения», потому что успех реформ, по его мнению, обеспечивает скорость и решительность.

Говоря о Крыме, Вятрович сообщил, что названия, которые изменят в Крыму в рамках процесса декоммунизации, уже были проработаны и за них проголосовали в Верховной раде. Однако в силу они вступят, когда полуостров будут снова контролировать украинские власти. В том числе планируется вернуть «исторические крымско-татарские названия». Всего в список включены 70 наименований.

Закон о декоммунизации на Украине действует с 2015 года. В рамках его исполнения в стране были демонтированы более 2 тыс. советских памятников и переименованы сотни населенных пунктов и улиц. Так, в июне в Верховной раде комитет по вопросам государственного строительства поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей в Сичеславскую и Кропивницкую соответственно.