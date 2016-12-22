ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,17 66,68 EUR Нал. 77,28 76,09 USD Бирж. 68,01 +1,10 EUR Бирж. 77,03 +1,06 USD ЦБ. 66,85 +0,63 EUR ЦБ. 75,81 +0,14 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6440,80 -3,80 IMOEX 2403,47 -1,44% RTSI 1121,38 -2,93% Brent 70,34 -1,97% DJIA 25989,30 -0,77% Nasdaq 7406,90 -1,63%
Умер президент фестиваля Comic-Con Джон Роджерс
Лента новостей
Российский журналист объяснил свое задержание в Вашингтоне 10:06, Политика В Новой Москве произошел пожар в ангаре 09:47, Общество Работу цехов на меткомбинате в Казахстане остановили после пожара 09:11, Общество В Донбассе начались выборы 09:00, Политика Адвокат Цеповяза рассказал о состоянии подзащитного 08:31, Общество 5 модных трендов этой осени 08:14, РБК Pink и KUPIVIP.RU Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 20 08:09, Общество Посольство России попросило Госдеп объяснить задержание журналиста 07:28, Политика Власти Южной Кореи подарили КНДР 200 т мандаринов в ответ на грибы 06:51, Политика СМИ рассказали о причине крушения военного самолета С-130 в США 06:29, Общество В Бразилии десять человек погибли при сходе оползня 05:47, Общество Секретный ингредиент итальянской кухни — для завтрака, обеда и ужина 05:13, РБК и Barilla Число жертв теракта в Сомали возросло до 53 человек 05:12, Общество Украинец Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу 04:53, Общество В Хакасии начался второй тур выборов с единственным кандидатом 04:41, Политика The Times узнала об отказе ЕС от ключевого предложения Мэй по Brexit 04:34, Политика Трамп отказался посещать американское военное кладбище из-за дождя 04:19, Политика Подозреваемым в подготовке покушения на Макрона предъявили обвинения 03:55, Общество СМИ сообщили о раскрытии в Германии военного заговора неонацистов 03:30, Политика В Донецк прибыли иностранные наблюдатели из России и ЕС 02:28, Политика Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Айове 01:52, Общество Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли медалью Свободы 01:32, Общество В Брюсселе задержали угрожавшего оружием в ресторане мужчину 01:22, Общество В Самаре неизвестные ранили ножом и.о. главы Росимущества по Москве 00:40, Общество Порошенко поручил поднять вопрос «фейковых выборов» в Донбассе в ООН и G7 00:14, Политика Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 00:12, РБК и Экспострой на Нахимовском Экипаж арестованного в Турции российского судна начнет голодовку 10 ноя, 23:41, Общество Туск осудил «флиртующих» с Путиным политиков за сомнения в будущем ЕС 10 ноя, 23:07, Политика
Умер президент фестиваля Comic-Con Джон Роджерс
Общество, 10:23
0
Умер президент фестиваля Comic-Con Джон Роджерс

Умер президент международного фестиваля комиксов Comic-Con Джон Роджерс. Об этом сообщается в Twitter фестиваля.

Отмечается, что Роджерс умер в субботу, 10 ноября, в результате осложнений от глиобластомы. Согласно сообщению, он был избран президентом фестиваля в 1986 году и с тех пор переизбирался каждый год.

Умер один из создателей комиксов Marvel Гэри Фридрих
Общество

Международный ежегодный фестиваль Comic-Сon проходит в американском Сан-Диего с 1970 года. Он был организован Шелом Дорфом, Ричардом Альфом, Кеном Крюгером и Майком Тоури. Мероприятие задумывалось как выставка комиксов, однако фестиваль также включает в себя элементы, связанные с телесериалами, аниме и видеоиграми.

Теги: комиксы , видеоигры
Главное
В Донбассе начались выборы Политика
Материалы по теме
Умер один из создателей комиксов Marvel Гэри Фридрих Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter