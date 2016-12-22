Умер президент фестиваля Comic-Con Джон Роджерс

Умер президент международного фестиваля комиксов Comic-Con Джон Роджерс. Об этом сообщается в Twitter фестиваля.

Отмечается, что Роджерс умер в субботу, 10 ноября, в результате осложнений от глиобластомы. Согласно сообщению, он был избран президентом фестиваля в 1986 году и с тех пор переизбирался каждый год.

Международный ежегодный фестиваль Comic-Сon проходит в американском Сан-Диего с 1970 года. Он был организован Шелом Дорфом, Ричардом Альфом, Кеном Крюгером и Майком Тоури. Мероприятие задумывалось как выставка комиксов, однако фестиваль также включает в себя элементы, связанные с телесериалами, аниме и видеоиграми.