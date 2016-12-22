СМИ рассказали о причине крушения военного самолета С-130 в США

Следователи считают ошибку пилота причиной крушения военно-транспортного самолета C-130, которое произошло в мае в городе Саванна в штате Джорджия. Об этом сообщает местный портал Savannah Morning News со ссылкой на доклад совета по расследованию авиационных происшествий ВВС США.

В докладе отмечается, что причиной крушения стало неправильное применение правого руля, в результате чего самолет занесло. Президент совета также пришел к выводу, что экипаж не смог «адекватно» подготовиться к аварийным ситуациям и действовать в соответствии с процедурами после взлета и отключения двигателя.

Самолет С-130 национальной гвардии Пуэрто-Рико потерпел крушение 2 мая, в результате чего погибли девять человек. По словам генерал-генерал-адъютанта Изабело Ривьеры, самолету было 60 лет. Он участвовал в спасении граждан США, оказавшихся на Виргинских островах после урагана «Ирма», а также доставлял продовольствие в Пуэрто-Рико после урагана «Мария».