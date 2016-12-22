В СК рассказали об отравившейся насмерть грибами семье в Подмосковье

В городе Электросталь семья из четырех человек насмерть отравились, предположительно, грибами. Об этом говорится в официальном сообщении Следственного комитета в приложении WhatsApp.

В ведомстве рассказали, что погибшими были семейная пара и двое детей 2009 и 2016 года рождения. Тела обнаружили без видимых признаков насильственной смерти. Также не было выявлено утечки газа. Сотрудники правоохранительных органов изъяли продукты с места происшествия. «По предварительной версии, члены семьи скончались в результате пищевого отравления», — сообщили в Следственном комитете.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах Московской области рассказал, что тела погибших были обнаружены в одной из квартир жилого дома на улице Победы.