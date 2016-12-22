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В Краснодарском крае уволили нагрубившей пациентке врача
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В Краснодарском крае уволили нагрубившей пациентке врача
Общество, 17:43
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В Краснодарском крае уволили нагрубившей пациентке врача

Заместитель главного врача МБУЗ МО СР «Северская ЦРБ» Константин Лымарев сообщил РБК, что врач больницы в станице Северская Краснодарского края, которая отказалась выписать инсулин пациентке Надежде Гречкиной, была уволена, а пациентке принесены извинения «лично главврачем».

В пятницу, 9 ноября, телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором врач, отказалась выписывать пациентке лекарство, потому что она не записалась на прием. Пациентка сказала, что не сможет прожить неделю без инсулина, на что доктор говорит, что нужно было раньше записываться. По словам женщины, она была в другом городе и не могла записаться к врачу. В конце видео слышно, как доктор говорит: «Хотя ты сдохни, не дам». В больнице сообщили «РИА Новости», что инцидент произошел еще 7 ноября, а врача уволили на следующий день, 8 ноября.

​«Врач, которая допустила некорректное поведение в отношении пациентки, уволена. Девушке оказана необходимая помощь, ей выписан инсулин. Пациентке были принесены извинения заведующим поликлиническим отделением в процессе выписки инсулина. Дополнительно была встреча с главврачом, где была сама Надежда. У нас в больнице проходят инструктажи по общению с пациентами и будут проводиться дальше», — рассказал Лымарев.

Пациентка Северской ЦРБ Надежда Гречкина рассказала РБК, что удовлетворена увольнением врача, которая отказалась выписывать ей инсулин. «Не планирую продолжать [разбирательство]. Мне кажется, ее уже достаточно наказали тем, что уволили. Думаю, этого хватит. Я по больницам хожу с 15 лет, очень частый случай, когда я ухожу в истериках и по полдня лежу дома, потому что сахар зашкаливает. Такое должно было когда-то произойти. Я считаю надо мной долгое время просто издевались. Это уже просто перешло все границы. Главный врач со мной не связывался, только через второе лицо, конкретно он не звонил», — рассказала Гречкина.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку после того, как в Северской центральной больнице врач отказала пациентке выписывать инсулин, сообщила старший помощник руководителя краевого следственного управления РФ Наталья Трифанова, передает ТАСС.

Теги: Краснодарский край , врач , Больница
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