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В Петербурге в результате пожара в «Ленте» пострадали два человека
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В Петербурге в результате пожара в «Ленте» пострадали два человека
Общество, 12:51
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В Петербурге в результате пожара в «Ленте» пострадали два человека

В результате возгорания в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф.

«Один из них посетитель, у него отравление дымом. Второй — работник «Ленты», он повредил позвоночник», — отметил собеседник агентства.

В экстренных службах уточнили «РИА Новости», что пострадали мужчина и женщина. По данным источника агентства, мужчина во время пожара повредил ногу, а у женщины зафиксировали гипертонический криз.​

Пожар в гипермаркете «Лента» на Обводном канале в Санкт-Петербурге произошел ранее 10 ноября. Площадь пожара достигла около 5 тыс. кв. м, а крыша гипермаркета обрушилась. Порядка 800 человек были эвакуированы из здания. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.


 
Теги: Пожар , «Лента» , пострадавшие
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