В Петербурге назвали возможную причину пожара в гипермаркете «Лента»

Гипермаркет «Лента» загорелся в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, из-за неисправности электрооборудования. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра», — отметил он.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

О том, что в «Ленте» на Обводном канале в Санкт-Петербурге произошел пожар, стало известно ранее 10 ноября. По последним данным, площадь пожара достигла около 5 тыс. кв. м, а крыша гипермаркета обрушилась. Порядка 800 человек были эвакуированы из здания. Пожару присвоен третий уровень сложности.