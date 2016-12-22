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В Москве при пожаре в жилом доме пострадал один человек
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В Москве при пожаре в жилом доме пострадал один человек
Общество, 08:46
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В Москве при пожаре в жилом доме пострадал один человек

На юго-западе Москвы в результате возгорания в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.

Уточняется, что пожар возник доме по адресу ул. Островитянова д. 23, корпус 1, в квартире, расположенной на первом этаже.

В ведомство информация возгорании поступила в 06:22 мск.

«По указанному адресу происходило загорание в квартире на 1 и частично на 2 этаже на общей площади около 40 кв. м.», — говорится в сообщении ведомства.

По данным на 07:34 мск, пожар был потушен.

​В ГУ МЧС по Москве добавили, что в ходе ликвидации возгорания из горящей квартиры был спасен и госпитализирован один человек, еще 60 человек были эвакуированы.

Теги: Москва , жилой дом , пострадавшие , Пожар
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