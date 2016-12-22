Во Франции российскому послу вернули украденные реликвии Александра II

Российскому послу во Франции Алексею Мешкову в пятницу торжественно передали реликвии императора Александра II, которые несколько лет назад были украдены. Церемония прошла в Париже на гала-вечере ассоциации «Франко-российский альянс», передает «РИА Новости».

По данным агентства, среди реликвий были окровавленная рубашка и жилет Александра II, в которые он был одет во время убийства 13 марта 1881 года, три платка с его инициалами, его форменный мундир и портрет.

Глава «Франко-российского альянса» Александр Трубецкой пояснил, что вдова императора Екатерина Долгорукова хранила его личные вещи у себя, впоследствии завещав их Свято-Николаевскому собору в Ницце. Тем не менее, несколько лет назад они были украдены из собора.

По словам сотрудницы посольства, вернуть реликвии удалось лишь 9 ноября этого года после совместных с властями и правоохранительными органами Франции поисковых работ.

Свято-Николаевский собор в Ницце является наследием династии Романовых. Россия стала владеть собором в апреле 2013 года, когда Православная ассоциация Ниццы по решению суда передала от него ключи российской стороне.