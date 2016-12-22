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Суд в США заблокировал проект газопровода Keystone XL
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Суд в США заблокировал проект газопровода Keystone XL
Бизнес, 18:56
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Суд в США заблокировал проект газопровода Keystone XL

Окружной судья Брайан Моррис из штата Монтана на севере США заблокировал проект газопровода Keystone XL, который должен был пройти от Канады до штата Техас, пишет The Hill.

Моррис отменил разрешение на строительство газопровода, которое Трамп выдал в 2017 году. The Hill отмечает, что в 2015 году проект Keystone XL заблокировал Барак Обама, занимавший тогда пост президента США.

Судья посчитал, что властям штата нужно подсчитать возможное влияние Keystone XL на окружающую среду, в частности, на находящиеся под угрозой виды.

Трамп назвал решение суда Монтаны политическим. «Я думаю это позор — [потерять] 48 тыс. рабочих мест. Я одобрил это. Все готово к началу [строительства]», — приводит издание слова Трампа.

Теги: газопровод , Keystone XL
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