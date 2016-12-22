«Почта России» обнаружила в посылке токсичный компонент ракетного топлива

Специалисты службы безопасности «Почты России» задержали посылку с бороводородом — токсичным компонентом ракетного топлива. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Почты России».
«Почтовое отправление было передано в соответствующие ведомства для проведения детальной проверки. По ее итогам почтовому отправлению было отказано в таможенном оформлении», — говорится в сообщении пресс-службы.
В начале июня сотрудники «Почты России» при проверке посылок в Москве обнаружили нож-мачете и муляжи гранат. Оружие было адресовано получателю в Петропавловске-Камчатском. В пресс-службе отметили, что при подтверждении незаконности посылки передаются правоохранительным органам.
В конце мая сотрудники «Почты России» нашли в посылках автомат Калашникова и элементы огнестрельного оружия. Их планировали переправить из Москвы в Челябинск и Магадан.