В Гайане шесть человек пострадали при аварийной посадке лайнера Boeing

Самолет авиакомпании Fly Jamaica Airways со 126 людьми на борту совершил экстренную посадку в столице Гайаны Джорджтауне, шесть человек пострадали, передает NDTV со ссылкой на министра транспорта страны Дэвида Паттерсона.
По его словам, самолет направлялся из Гайаны в канадский Торонто, но вернулся из-за проблем с гидравлической системой. Министр добавил, что никто из пострадавших не получил травм, угрожающих их жизням.
Во время торможения после посадки самолет выкатился за пределы посадочной полосы и остановился только после того, как его переднее шасси увязло в песке, сообщает издание St. Lucia News.
В авиакомпании Fly Jamaica Airways подтвердили, что Boeing 757-200 был поврежден во время посадки. На борту самолета было 35 жителей Гайаны, 82 канадца, а также американец, пакистанец и гражданин Тринидада и Тобаго.