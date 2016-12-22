Васильева пообещала вновь открыть подмосковную школу «Горки»

Министр просвещения Ольга Васильева 9 ноября пообещала, что подмосковная школа «Горки», открытая Владимиром Лениным, будет отреставрирована к 2021 году. Об этом она заявила на встрече с родителями учеников школы, говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, поступившем в РБК.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что родители учащихся написали письмо президенту Владимиру Путину и Васильевой, в котором рассказали о закрытии «Горок». Авторы письма подчеркнули, что их заставляют забрать документы и перевести детей в другие школы, а учителей принуждают написать заявление об уходе по собственному желанию. По словам родителей, другие учебные заведения находятся далеко от «Горок», до них трудно добраться из-за отсутствия транспортного сообщения.

По словам Васильевой, она держит ситуацию с «Горками» на личном контроле. Министр сообщила, что 20 школ и кадетских училищ готовы принять учеников из «Горок». «Я прекрасно понимаю вас, я бы так же, как родитель, переживала. Но в том состоянии, в котором сейчас находятся территория, здание, качество образования, — это не разговор, все это не отвечает понятию «современная школа», — отметила Васильева.

Она подчеркнула, что школу отреставрируют, никаких других зданий на месте «Горок» построено не будет. Приказ о ремонте школы Васильева отдала еще в мае 2017 года, «чтобы никто не смог у нас землю отнять, «отжать», выкупить, передать».

В 1921 году школу «Горки» открыл Владимир Ленин, следующие 10 лет ей руководила Надежда Крупская. С 1954 года «Горки» получили статус экспериментальной школы Академии педагогических наук СССР. После распада Советского Союза школа перешла под контроль Российской академии образования.