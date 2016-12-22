В колледже в Ногинске произошел конфликт со стрельбой
Общество, 13:52
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В колледже в Ногинске произошел конфликт со стрельбой
В колледже в подмосковном Ногинске молодой человек открыл стрельбу из пневматического оружия. Об этом сообщили РБК в пресс-службе подмосковного главка МВД.
«Информация поступила от заместителя директора одного из колледжей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 27-летний молодой человек, недовольный тем, что охранник его не пропустил к знакомой, выстрелил в воздух из пневматического пистолета», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что при инциденте никто не пострадал.
В ведомстве добавили, что стрелявший молодой человек был нетрезв. Он не был студентом учебного заведения. После выстрела он попытался покинуть колледж, но был задержан и доставлен в отделение полиции.